Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor 2-2 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Nefes Kesen Maç

Bu hafta Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Trabzon'un ev sahipliğinde gerçekleşen maçta Trabzonspor ile Bellona Kayserispor, 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 50. dakikasında Trabzonspor'un Gökhan Sazdağı'nın soldan ortasında, Nazon'un kafa vuruşuyla pozisyon oluştu ama top dışarı gitti.

63. dakikada konuk takım Bellona Kayserispor, ikinci golü buldu. Nazon'un sağ taraftan yaptığı asistle, Boa Morte kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalarak skoru 2-0'a taşıdı.

Heyecan Dolu Anlar

74. dakikada Trabzonspor'un Denswil ile kullandığı serbest atış direğin üstünden dışarı çıktı. 85. dakikada Nwakaeme'nin ortasında Cihan Çanak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

87. dakikada Bellona Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu durum maçın seyrini değiştirdi.

Son Dakika Golleri

89. dakikada Trabzonspor, Mendy'nin şutuyla farkı 1'e indirdi. Nwakaeme'nin çabası sonucunda Umut Bozok, topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-2 oldu.

Maçın sonlarına doğru, 90+8. dakikada Nwakaeme'nin sağdan ortası ile Denswil, eşitliği sağlayan golü atarak karşılaşmayı 2-2 tamamladı.

Sonuç olarak, Trabzonspor ve Bellona Kayserispor, zorlu bir 90 dakikanın ardından 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldılar.