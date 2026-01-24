Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 1-1 Galatasaray (İlk Yarı)

Maçtan İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Ev sahibi Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İlk Yarıdan Dakikalar

1. dakika: Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Salla’nın dokunuşu sonrası İlkay Gündoğan topukla pasını Sara’ya çıkardı. Sara’nın Balkovec’i geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

27. dakika: Fatih Karagümrük’te kendi yarı alanından kullandığı serbest vuruşta Balkovec’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Serginho, ceza sahasına girip pasını Barış Kalaycı’ya bıraktı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-1

33. dakika: Sağ kanattan Sara’nın pasında altıpas üzerinde topu göğsüyle kontrol eden İlkay Gündoğan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Detaylar

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Takım Kadroları

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Doh, Berkay Özcan, Traore, Larsson, Barış Kalaycı, Serginho

Yedekler: Furkan Bekleviç, Bartuğ Elmaz, Johnson, Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Burhan Esoy, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Icardi, Sane, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş, Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Skor ve Kartlar

Goller: Barış Kalaycı (dk. 27) (Fatih Karagümrük), Gabriel Sara (dk. 1) (Galatasaray)

Sarı kart: Jakobs (Galatasaray)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 19. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, GALATASARAY’I KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI 1-1 BERABERLİKLE SONUÇLANDI.