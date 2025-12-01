Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 14. haftası derbisinde ilk yarı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı; Leroy Sane 27. dakikada fileleri havalandırdı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 21:40
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İlk yarı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Öne Çıkan Anlar

23. dakika: Orta sahanın sağından paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası İlkay Gündoğan, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

27. dakika (Gol): Barış’ın pasında orta alanda topla buluşan Sane, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına hareketlendi. Alman oyuncunun, ceza yayının önünden yaptığı vuruşta Oosterwolde’ye çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. 0-1

27. dakika: Sara’nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

41. dakika: Semedo’nun sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa kale önünde savunma müdahale etti. Arka direğe açılan topa Asensio kayarak vuruşunu yaptı, ancak top yandan dışarı çıktı.

44. dakika: Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topa En-Nesyri vurdu, kale önünde Edson Alvarez’in dokunduğu top ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez, Dorgeles Nene, Marco Asensio, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Yedekler (Fenerbahçe): Tarık Çetin, Fred, Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Becao, Oğuz Aydın, Anderson Talisca

Teknik Direktör (Fenerbahçe): Domenico Tedesco

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Yedekler (Galatasaray): Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Ünyay

Teknik Direktör (Galatasaray): Okan Buruk

İstatistikler

Gol: Leroy Sane (dk. 27) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nelson Semedo (Fenerbahçe), Mario Lemina (Galatasaray)

