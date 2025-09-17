Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor erteleme maçında 2-2 berabere kaldı; Talisca'nın penaltısı Ertuğrul Taşkıran'dan döndü, Yusuf Özdemir son dakikada skoru eşitledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 22:10
Maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Semedo, yerden pasını penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye gönderdi. Faslı oyuncunun dönerek yaptığı vuruş yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Maçın 56. dakikasında Fenerbahçe aleyhine gelişen pozisyonda, Fred'in ceza sahası dışından şutunda topa müdahale eden Enes Keskin'in elle oynadığı VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın tarafından tespit edilerek penaltı verildi.

Bir dakika sonra, 57. dakikada penaltıda topun başına geçen Talisca'nın vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı ve gole izin vermedi.

61. dakikada hakem Cihan Aydın faul beklentisi olan pozisyonda avantaja devam kararı verdi. Sağ kanattan gelen atakta Semedo topu aldı ve ceza sahasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını gönderdi; bu şutta savunma çizgiden topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Levent Mercan'ın ters kanada gönderdiği ortada top Semedo'da kaldı. Semedo'nun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

76. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan son çizgiye inen Archie Brown'ın ortasında Cenk Tosun, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye indirdi; En-Nesyri yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne taşıdı.

Maçın uzatma dakikalarında, 90+3. dakikada Corendon Alanyaspor skoru tekrar eşitledi. Sağ kanattan topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Yusuf Özdemir kafayı vurdu; kaleci İrfan Can Eğribayat'ın elinden kaçan top filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşma bu skorla sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

