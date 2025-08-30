Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi
Maç Özeti — 4. Hafta
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, deplasmanda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.
58. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Gueye, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.
74. dakikada Gaziantep FK farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde altıpasın hemen gerisindeki Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3.
79. dakikada orta sahada rakibinden topu kazanan Boateng'in ara pasıyla hızla ceza sahasına çaprazdan giren Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
85. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Espinoza'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda hakem Ozan Ergün, Arda Kızıldağ'ın topa eliyle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topu kalenin ortasına vurarak ağlarla buluşturdu: 2-3.
Karşılaşma Gaziantep FK'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.