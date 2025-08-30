DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.473.035,04 -1,12%

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti; maçta penaltı ve kritik goller belirleyici oldu.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:08
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi

Maç Özeti — 4. Hafta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında, deplasmanda oynanan karşılaşmada Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

58. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde iyi yükselen Gueye, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

74. dakikada Gaziantep FK farkı yeniden 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde altıpasın hemen gerisindeki Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3.

79. dakikada orta sahada rakibinden topu kazanan Boateng'in ara pasıyla hızla ceza sahasına çaprazdan giren Sorescu'nun şutunda kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Espinoza'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda hakem Ozan Ergün, Arda Kızıldağ'ın topa eliyle müdahale ettiğine hükmederek penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topu kalenin ortasına vurarak ağlarla buluşturdu: 2-3.

Karşılaşma Gaziantep FK'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Fikstürü Belli Oldu
2
Galatasaray-Çaykur Rizespor: Singo Kadroda, Barış Alper Yok
3
Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
4
Sabalenka ve Djokovic ABD Açık'ta 4. turda
5
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta
6
Kasımpaşa 3-2 Gaziantep FK: Şota'dan 'duran top' itirafı
7
Nesine 2. Lig 2. Hafta Maç Sonuçları

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta