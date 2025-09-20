Trendyol Süper Lig: Hesap.com Antalyaspor 0-0 Zecorner Kayserispor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İlk yarının öne çıkan anları

5. dakika: Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Storm'un şutunda Denswil meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.

12. dakika: Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu kornere gönderdi.

14. dakika: Ramazan Civelek'in sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşturduğu Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.

22. dakika: Soner Dikmen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

Devre: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Zecorner Kayserispor takımları, Corendon Airlines Park Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmada Antalyaspor'dan Van de Streek (22), rakibiyle mücadele etti.