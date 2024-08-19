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Trendyol Süper Lig: ikas Eyüpspor'un 4-1'lik Zaferi

ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK'yi 4-1 yenerek sezona güçlü bir giriş yaptı. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:05
Trendyol Süper Lig: ikas Eyüpspor'un 4-1'lik Zaferi

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dorukta

ikus Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 4-1'lik skorla mağlup ederek sezonun heyecan verici anlarından birine imza attı.

Maçın Gelişimi

Maça hızlı başlayan ikas Eyüpspor, ilk yarıda zor anlar yaşasa da 46. dakikada yaşanan beraberlik, onların direncini artırdı. Savunmadan gönderilen uzun bir pas sonrası, sol köşede Umut Meraş topla buluştu. Ortasını yapan Umut'un pasında Emre Akbaba'nın şutunu kaleci Sousa kurtardı. Fakat boş kalan topu Bruno, ağlara yollayarak durumu 1-1'e getirdi.

İkinci Yarıda Üstünlük

İkinci yarıda, 55. dakikada ikas Eyüpspor, Bruno'nun mükemmel ara pasıyla Thiam'ın attığı golle öne geçti ve skor 2-1 oldu. Hem iç saha avantajını kullanarak, hem de oyuncularının bireysel yetenekleriyle öne geçmeyi başardılar.

Son Dakikada Gelen Goller

Son bölümde, 85. dakikada Üzeyir Ergün'ün köşe atışı, Puscas'ın kafa vuruşuyla tehlike yaratsa da, top üst direği sıyırarak dışarı gitti. Ancak 86. dakikada ikas Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun pasıyla Saiz'ın etkili şutuyla farkı 3-1'e çıkardı.

Maçın son dakikalarında, 90+5. dakikada Saiz'ın yine yaptığı pas ile Seslar, Halil Akbunar'a topu aktardı ve Halil boş kaleye topu göndererek skoru 4-1 yaptı. Bu sonuçla ikas Eyüpspor, maçtan rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Sonuç olarak, ikas Eyüpspor'un 4-1'lik zaferi, takımın sezon beklentilerini artırdı ve taraftarlarına büyük bir sevinç yaşattı.

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