Trendyol Süper Lig: Konyaspor 0-0 Antalyaspor — İlk Yarı

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:17
İlk yarı: Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanan mücadelede Konyaspor ile Antalyaspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. İlk 45 dakika gol getirmedi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada Enis Bardhi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Umut Nayir’in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

30. dakikada Sağ kanattan Bünyamin’in ortasında ceza sahası içinde Boli’nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Ceza sahasının sağ çaprazından Boli’nin pasında Van De Streek’in şutunda top üst direkten geri döndü.

38. dakikada Orta sahada Melih İbrahimoğlu’nun ara pasında kaleci Abdullah ile karşı karşıya kalan Enis Bardhi’nin şutunda Abdullah topu çeldi.

43. dakikada Orta alanda Boli’nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Storm’un şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Ogün Kamacı

Kadrolar

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasin Subaşı, Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Enis Bardhi, Jinho Jo, Stefanescu, Jackson Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Calusic, İsmail Esat Buğa, Mucahit İbrahimoğlu, Melih Bostan, Kaan Akyazı, Pedrinho, Morten Bjorlo, Utku Eriş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Van de Streek, Saric, Storm, Boli

Yedekler: Kağan Arıcan, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ballet, Gueye, Doğukan Sinik, Cvancara, Ensar Buğra Tivsiz, Giannetti, Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

