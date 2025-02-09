Trendyol Süper Lig: Onvo Antalyaspor ve RAMS Başakşehir İlk Yarıda Eşit Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya gelen Onvo Antalyaspor ve RAMS Başakşehir, ilk yarıda 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gitti.

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da gol için baskı kurmaya çalıştı. 6. dakikada, Larsson'un pasıyla defansın arkasına sarkan Safuri, ceza sahasına girer girmez kaleyi yokladı; ancak meşin yuvarlak, kale direğinin yanından autla sonuçlandı.

Devamında, 21. dakikada Larsson yine sahneye çıkarak, Van de Streek'e güzel bir pas attı. Van de Streek'in ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şut, kale direğinin üstünden dışarı gitti.

34. dakikada Antalyaspor, gol için en yakın fırsatını yakaladı. Van de Streek'in asistinde kaleciyle karşı karşıya kalan Safuri, aşırtma bir vuruş denedi fakat top, kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

36. dakikada ise sağ çarprazdan yapılan kısa paslarla ceza sahasına giren Safuri, topu Samudio'ya aktardı. Samudio'nun kafa vuruşu yine kale direğine çarptı ve top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

İlk yarının sonuna gelinirken, her iki tarafın çabalarına rağmen gol sesi çıkmadı ve yarı 0-0 sona erdi.