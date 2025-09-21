Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-0 Corendon Alanyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 6. haftasında RAMS Başakşehir, Shomurodov'un golüyle Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:52
İlk yarı özeti

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

5. dakikada maçın ilk gol pozisyonunda Brnic'in ceza sahası içi sol çaprazdan arka direğe ortasında Kemen, kafayla vuruşunu gerçekleştiremedi ve top auta gitti.

15. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Hagi, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Muhammed Şengezer, ilk etapta elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı çizgide kontrol etti.

29. dakikada skoru değiştiren gol geldi. Alanyaspor ceza sahası yakınında Makouta'nın uzaklaştırmak istediği topu araya girerek kontrol eden Crespo, sağdan ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı uygun durumdaki Shomurodov ile buluşturdu. Özbek santrfor, altıpasın gerisinden yaptığı tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi; RAMS Başakşehir soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

