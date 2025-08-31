DOLAR
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor 0-0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 4. haftasında RAMS Başakşehir ile ikas Eyüpspor ilk yarıda 0-0 berabere kaldı; 19. ve 37. dakikalarda tehlikeli ataklar oldu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 20:02
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor 0-0 (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor 0-0 (İlk Yarı)

4. hafta mücadelesinde gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan RAMS Başakşehir - ikas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

19. dakikada Yalçın Kayan'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Serdar Gürler kafayla vurdu; meşin yuvarlak auta çıktı.

37. dakikada ceza sahasından savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Draguş'un aşırtma vuruşu üstten dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, her iki takımın da gol cezveli atakları sonuçsuz kalınca golsüz sona erdi.

