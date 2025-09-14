Trendyol Süper Lig: Zecorner Kayserispor 1-1 Göztepe

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Zecorner Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:03
5. hafta mücadelesinde eşitlik

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 1-1 sona erdi.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes'in ortasında ön direğe koşu yapan Opoku'nun kafa vuruşunda top, uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

58. dakikada kendi yarı alanından uzun pasla çıkan Göztepe'de Juan'ın kafasıyla indirdiği topa koşu yapan Janderson, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci parmaklarının ucuyla topu son anda kornere çeldi.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun topu sürdükten sonra sağ ayağı ile uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

85. dakikada Göztepe'de kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest atışı kullanan Efkan Bekiroğlu'nun etkili vuruşunda meşin yuvarlak kale direklerinin sağ köşe birleşiminden ağlara gitti: 1-1.

90. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Bennes'in sert şutunda kaleci Lis, sağına gelen topu yatarak uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 berabere bitti.

