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Trisome Oyunları’nda sporcularımız rekordan rekora koştular

Antalya’da düzenlenen Trisome Oyunları’nda (Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları) milli sporcularımızdan toplamda 92 madalya geldi. Bu madalya sayısı ile sporcular yeni bir rekora imza attılar. Ayrıca 6 milli sporcu, kendi branşlarında dünya rekoru kırarak altın madalya kazandılar.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 16:36
Trisome Oyunları’nda sporcularımız rekordan rekora koştular

Antalya’da düzenlenen ve 33 ülkenin katılımı ile gerçekleşen Trisome Oyunları’nda, farklı dallarda yarışan milli sporcular, 30 altın, 35 gümüş ve 27 bronz madalya ile toplamda 92 madalya kazandılar ve Trisome Oyunları tarihinin madalya rekorunu kırmayı başardılar

Milli sporculardan 6 dünya rekoru geldi

Uzun atlamada Emirhan Akçakoca, yüzmede Ada Zehra Anlatıcı 3 farklı stilde, Ali Topaloğlu gülle atmada, Mehmet Eren Uysal 1500 metrede dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldular.

Ayrıca dünya şampiyonu olan Emirhan Akçakoca, elde ettiği başarı nedeniyle memleketi Tekirdağ’da büyük bir coşku ile karşılandı.

 

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