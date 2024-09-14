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TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor'u Deplasmanda Yendi

TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik sorumlu Albayrak, sevinçlerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 20:00
TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor'u Deplasmanda Yendi

TÜMOSAN Konyaspor, Zorlu Deplasmandan Galibiyetle Döndü

Trendol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Fatih Serkan Albayrak'dan Açıklamalar

TÜMOSAN Konyaspor'un Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı. Albayrak, "Bu maçta galip gelmek güzeldi" diyerek galibiyetin önemine vurgu yaptı.

Albayrak, zor bir deplasman maçı oynamanın bilincinde olduklarını ifade ederek, "Zorlu bir deplasmana geleceğimizi biliyorduk çünkü üst üste galip gelip puanlar alan bir takıma karşı oynayacaktık. Geçen sezon iç saha galibiyetleri alan bir takımdı. Bunun zorluklarını biliyorduk" şeklinde konuştu.

Takımın Performansı ve Gelecek Hedefler

Maçta savunmaya ağırlık verdiklerini belirten Albayrak, son iki karşılaşmada gol yemediklerinin altını çizdi. "Bu zorlu hava şartlarında oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Rakibimiz zorlu bir ekipti ve almış olduğumuz bu 3 puan bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin uyum sorunu atlatmasıyla daha iyi bir Konyaspor izlettireceklerinin de mesajını veren Albayrak, destek veren tüm taraftarlara teşekkür etti.

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