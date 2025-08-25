Tuna Tekin, Galler'de 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2 Gümüş Madalya

Tuna Tekin, Galler'de 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda 2 Gümüş Madalya

Milli sörfçü Pwllheli'de kürsüde yer aldı

Milli rüzgar sörfçü Tuna Tekin, 16-23 Ağustos tarihlerinde Galler'in Pwllheli kentinde düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı.

Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Tuna Tekin şampiyonada 15 yarışın 7'sinde ilk sırada yer aldı ve 10 ülkeden 38 sporcunun yarıştığı 13 yaş altı kategorisinde madalyaya uzandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Tuğrul Albayrak, Tuna Tekin'in başarısını sürdüreceğine inandığını belirterek, "Tuna'nın disiplinli çalışması ve yüksek motivasyonu, sporcu, aile ve antrenör üçgenindeki doğru uyum bu başarıyı getiren önemli unsurlar. Tuna'nın antrenmanlarda uygulanan metotlara cevabı ve uluslararası parkurları kullanımı bize bu başarıyı getirdi." ifadelerini kullandı.