Turgut Aslan Yaraman, Para Yüzme Dünya Serisi'nde Bronz Madalya Kazandı

Ankara - Milli para yüzücüsü Turgut Aslan Yaraman, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilen Para Yüzme Dünya Serisi'nde gençler kategorisinde büyük bir başarıya imza attı.

Turgut Aslan Yaraman, genç erkekler 100 metre kelebek S8 kategorisinde finalde ter döktü. Yarış sonucunda, 1.09.72bronz madalya kazanmayı başardı.

Bu başarı, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından duyurulurken, milli sporcunun elde ettiği madalya, Türk sporuna önemli bir katkı sağladı. Yaraman'ın bu başarıları, genç yeteneklerin uluslararası arenada neler başarabileceğinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.