Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Asterix Avo'ya Konuk Olacak

Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Zorlu Bir Mücadeleye Çıkıyor

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off ilk maçında yarın Belçika'nın Asterix Avo takımına konuk olacak. Müsabaka, Belçika'nın Topsporthal salonunda gerçekleştirilecek.

Maçın Detayları

Maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Türk Hava Yolları, bir önceki turda Macaristan'ın MBH Bekescsaba ekibini iki maçta da 3-0'lık skorlarla mağlup ederek bu tura yükseldi.

Öte yandan, Belçika temsilcisi Asterix Avo, Fransa'nın Volero Le Cannet ekibi ile oynadığı mücadelede, ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda da 3-0 kaybetmesine rağmen altın sette 15-11'lik skorla galip gelerek bir üst tura çıkmayı başardı.

Rövanş Maçının Tarihi

İki ekip, yarınki maçın rövanşını 23 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynayacak. Taraftarların desteğiyle, Türk Hava Yolları'nın bu önemli karşılaşmada başarı göstermesi bekleniyor.