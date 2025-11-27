Türk Hava Yolları, CEV Kupası’nda Avarca de Menorca’yı 3-1 Yendi

Yayın Tarihi: 27.11.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 21:47
2026 CEV Kupası 16’lı Finaller Turu ilk maçında Türk Hava Yolları, konuk ekip Avarca de Menorca karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşma, Burhan Felek Vestel salonda oynandı ve takımın ev avantajı skora yansıdı.

Maç Bilgileri

Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16

Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22)

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

Kadrolar

Türk Hava Yolları: Karmen, Ratzke, Orthmann, Bahar, Tapia, Bergmann, Melis (L) (Tuğba, Çağla, Adelusi, Yaren, Merve)

Avarca de Menorca: Grajales Pascua, Jimenez Ruiz, Neves Terilli, Hiruela Tapia, Sulser, Martinez, Rodiguez Iglesias (L) (Saucedo Aragon, Koehler Borras, Echavarri Llobera, Ortiz Carmona)

Bu eşleşmenin ikinci karşılaşması 3 Aralık’ta İspanya’da oynanacak. THY’nin turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya her türlü galibiyet yeterli olacak.

