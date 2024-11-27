Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Bank Yahav ile Kapışacak

BKT Avrupa Kupası'nda Kritik Mücadele

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ile karşı karşıya gelecek. Önemli maç, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yer alan Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, (TSİ) 21.30'da başlayacak. Türk Telekom, B Grubu'nda oynayacağı bu kritik maç öncesinde 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alırken, Hapoel Bank Yahav, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 2. sırada konumlanmış durumda.

İki takım arasında yapılacak bu karşılaşma, grup sıralamasını etkileyebilecek önemli bir mücadele olarak ön plana çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.