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Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'ya Yenildi

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'ya 94-81 mağlup oldu. Başkent ekibi 7. mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:21
Türk Telekom BKT Avrupa Kupası'nda U-BT Cluj-Napoca'ya Yenildi

BKT Avrupa Kupası'nda Şok Mağlubiyet

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçında Romanya'nın U-BT Cluj-Napoca takımına 94-81 yenildi. Mücadele, BT-Arena'da gerçekleşti.

İlk Periyot Üstünlüğü

Maçın başlangıcında Türk Telekom, güçlü bir performans sergileyerek ilk çeyreği 26-22 önde tamamladı. Ancak, bu avantaj ikinci çeyrek boyunca sürdürülemeyerek, devre arasına 49-46 geride girdi.

Üçüncü Çeyrek Dönüm Noktası

Üçüncü periyotta etkili bir oyun sergileyen U-BT Cluj-Napoca, bu çeyreği 73-58 gibi belirgin bir avantajla kapattı ve maçı 94-81 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte, Türk Telekom organizasyondaki 7. mağlubiyetini yaşarken, U-BT Cluj-Napoca ise 9. galibiyetine ulaştı.

Gözler İtalyan Ekipte

Türk Telekom, 29 Ocak tarihinde ligin 17. haftasında sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek. Bu maç, başkent temsilcisi için bir dönüşüm fırsatı olabilir.

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