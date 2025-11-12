Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe Hakkarigücü'yü 2-0 Yenerek Liderliğini Korudu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Hakkarigücü 0 - Fenerbahçe 2
Fenerbahçe gol averajıyla liderliğini korudu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4. hafta erteleme maçında Hakkarigücü Spor, Aşağı Merzan Mahallesi’ndeki Şehir Stadı’nda saat 14.00’te konuk ettiği Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı karşısında sahadan 0-2 mağlup ayrıldı.
Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı ataklara rağmen 0-0 sona erdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Fenerbahçe, maçın 67. dakikasında Zeynep Kerimoğlu ile öne geçti.
75. dakikada sahneye çıkan Ece Türkoğlu ile farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, kalan sürede başka gol görmeyince maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe gol averajıyla liderliğini sürdürürken, Hakkarigücü sahasında ilk yenilgisini aldı.
Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum müdürleri ve yüzlerce taraftar izledi.
Hakkarigücü, ligde bir sonraki maçını 16 Kasım tarihinde sahasında Trabzonspor ile oynayacak.
