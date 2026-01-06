Turkcell Süper Kupa Finali: Galatasaray - Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa’da finalin adı: Galatasaray - Fenerbahçe

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunsporu 2-0 mağlup ederek finalde Galatasarayın rakibi oldu. Maç, Yeni Adana Stadyumu’nda oynandı ve Fenerbahçe final bileti aldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe öne geçti.

İkinci yarı

63. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında önünde bulan Asensio’nun sol ayağıyla çektiği şut, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

67. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Musaba sağ ayağıyla içeri çevirdi. Kale önünde bulunan John Duran topa dokunarak filelere gönderdi. 2-0

78. dakikada Antoine Makoumbou, Kerem Aktürkoğlu’nun sağ ayağına yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

82. dakikada Asensio’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Skriniar ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Uzak direğe çarpan topu Yiğit Efe Demir boş kaleye gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Detaylar

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Kadrolar

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde (Çağlar Söğüncü dk. 88), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Yiğit Efe Demir dk. 61), Anthony Musaba (Oğuz Aydın dk. 69), Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Szymanski dk. 87), Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Kamil Efe Üregen, Haydar Karataş

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 72), Lubo Satka (Ali Badra Diabate dk. 83), Toni Borevkovic (Soner Aydoğdu dk. 46), Logi Tomasson (Soner Gönül dk. 46), Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Ebrima Ceesay (Saikuba Jarju dk. 46), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Berat Töruz, Eyüp Aydın, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sonuç ve kartlar

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 4), John Duran (dk. 67) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Antoine Makoumbou (dk. 78) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Toni Borevkovic (Samsunspor)

