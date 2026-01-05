Turkcell Süper Kupa: Galatasaray 2-0 Trabzonspor — İlk Yarı
Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte golleri Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı kaydetti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Sane’nin ortasında savunmadan sektikten sonra Gabriel Sara’nın kafa vuruşu kaleci Onana’da kaldı.
10. dakikada sağ kanattan Muçi’nin yerden pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Olaigbe, rakibini geçtikten sonra çektiği şutu kaleci Uğurcan çeldi.
17. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Pina’nın pasıyla buluşan Muçi’nin yakın köşeye yerden vuruşu az farkla dışarı çıktı.
24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sallai, ceza sahasına yönelerek uzaktan yaptığı vuruşu kaleci Onana kornere çeldi.
38. dakikada sağ kanatta Sane’nin derin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus’un ortasında arka direkte Barış Alper’in gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
45+2. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Yunus’tan pasını alan Icardi, ceza sahasına koşu yapan Eren Elmalı’ya aktardı. Eren’in sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 2-0
Stat ve hakemler
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen
Kadrolar
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Yusuf Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Arsenii Batagov, Wagner Pina, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller ve kartlar
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 38), Eren Elmalı (dk. 45+2) — Galatasaray
Sarı kart: Gabriel Sara (Galatasaray)
