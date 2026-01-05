DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Turkcell Süper Kupa: Galatasaray 2-0 Trabzonspor — İlk Yarı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, Gaziantep’te ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 21:59
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray 2-0 Trabzonspor — İlk Yarı

Turkcell Süper Kupa: Galatasaray 2-0 Trabzonspor — İlk Yarı

Gaziantep Büyükşehir Stadyumunda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte golleri Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı kaydetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Sane’nin ortasında savunmadan sektikten sonra Gabriel Sara’nın kafa vuruşu kaleci Onana’da kaldı.

10. dakikada sağ kanattan Muçi’nin yerden pasıyla ceza sahası solunda topla buluşan Olaigbe, rakibini geçtikten sonra çektiği şutu kaleci Uğurcan çeldi.

17. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası Pina’nın pasıyla buluşan Muçi’nin yakın köşeye yerden vuruşu az farkla dışarı çıktı.

24. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sallai, ceza sahasına yönelerek uzaktan yaptığı vuruşu kaleci Onana kornere çeldi.

38. dakikada sağ kanatta Sane’nin derin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus’un ortasında arka direkte Barış Alper’in gelişine vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+2. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Yunus’tan pasını alan Icardi, ceza sahasına koşu yapan Eren Elmalı’ya aktardı. Eren’in sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 2-0

Stat ve hakemler

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Serkan Çimen

Kadrolar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Yusuf Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Arsenii Batagov, Wagner Pina, Tim Jabol Folcarelli, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller ve kartlar

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 38), Eren Elmalı (dk. 45+2) — Galatasaray

Sarı kart: Gabriel Sara (Galatasaray)

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE GALATASARAY İLE TRABZONSPOR GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR STADYUMU'NDA...

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE GALATASARAY İLE TRABZONSPOR GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR STADYUMU'NDA KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GALATASARAY'IN 2-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

TURKCELL SÜPER KUPA YARI FİNALİNDE GALATASARAY İLE TRABZONSPOR GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR STADYUMU'NDA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenmanla Tamamladı
2
ERVA Kar Fırtınaları Erciyes’te: 65’inci ERVA Spor Okulu Açıldı
3
Kayseri Midi Kızlar Süper Ligi 2025-2026 Finali
4
Fenerbahçe Adana'da: Turkcell Süper Kupa Yarı Finali Öncesi Kafile Şehirde
5
Domenico Tedesco: "Bu maç için hazırız" — Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finali
6
Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"
7
Balıkesir’de ‘Her Adım Bir İz’ ve Bisiklet Sürüşü Sağlıklı Yaşamı Teşvik Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları