Turkcell Süper Kupa Yarı Finalleri: Hakem Atamaları Belli Oldu

Turkcell Süper Kupa yarı finallerinde hakem atamaları açıklandı
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yapılacak karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Galatasaray - Trabzonspor ve 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da Fenerbahçe - Samsunspor maçları oynanacak.
Galatasaray - Trabzonspor
Hakem: Cihan Aydın
Yardımcı hakemler: Anıl Usta, Serkan Çimen
Dördüncü hakem: Adnan Deniz Kayatepe
Fenerbahçe - Samsunspor
Hakem: Ali Şansalan
Yardımcı hakemler: Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal
Dördüncü hakem: Batuhan Kolak
Yayınlanan atama listesiyle birlikte her iki maç için görev dağılımı resmi olarak netleşmiş oldu.
