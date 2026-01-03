DOLAR
Turkcell Süper Kupa Yarı Finalleri: Hakem Atamaları Belli Oldu

Turkcell Süper Kupa yarı finallerinde Galatasaray-Trabzonspor maçını Cihan Aydın, Fenerbahçe-Samsunspor maçını Ali Şansalan yönetecek.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:04
Turkcell Süper Kupa yarı finallerinde hakem atamaları açıklandı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yapılacak karşılaşmaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden duyuruldu. 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Galatasaray - Trabzonspor ve 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da Fenerbahçe - Samsunspor maçları oynanacak.

Galatasaray - Trabzonspor

Hakem: Cihan Aydın

Yardımcı hakemler: Anıl Usta, Serkan Çimen

Dördüncü hakem: Adnan Deniz Kayatepe

Fenerbahçe - Samsunspor

Hakem: Ali Şansalan

Yardımcı hakemler: Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Dördüncü hakem: Batuhan Kolak

Yayınlanan atama listesiyle birlikte her iki maç için görev dağılımı resmi olarak netleşmiş oldu.

ALİ ŞANSALAN

