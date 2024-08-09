Türkiye 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı Yendi

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Sonuçları

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda heyecan dolu bir maça imza atarak Hırvatistan'ı 81-73'lük skorla mağlup etti.

Müsabakanın Detayları

Organizasyon, Portekiz'in Matosinhos şehrinde gerçekleştirildi. Milli takım, 9-16'ncılık klasman maçı olarak belirlenen karşılaşmada Hırvatistan ile kıyasıya rekabet etti. İlk yarıyı 41-40 önde tamamlayan Türkiye, mücadeleyi kazanmayı başardı.

Gelecek Maç

Türkiye, yarın 9-12'ncilik klasman maçında Letonya ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.