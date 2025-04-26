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Türkiye, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'de Madalyalarla Dönüyor

Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağında Türkiye, 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:23
Türkiye, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'de Madalyalarla Dönüyor

Türkiye, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Zirveye Çıkıyor

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da devam ediyor. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 27 ülkeden 196 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Madalyalar Gelmeye Devam Ediyor

Müsabakaların üçüncü gününde klasik ve makaralı yay kategorilerinde takım final atışları yapıldı. Türkiye, klasik ve makaralı yay takım atışlarında toplamda 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı. Dereceye giren ekipler ise şu şekilde:

  • Klasik Yay
    Erkek takım: 1- İtalya, 2- Türkiye, 3- Ukrayna
    Kadın takım: 1- İtalya, 2- Almanya, 3- Fransa
    Karışık takım: 1- Gürcistan, 2- Türkiye, 3- Özbekistan
  • Makaralı Yay
    Erkek takım: 1- İtalya, 2- Türkiye, 3- Portekiz
    Kadın takım: 1- Türkiye, 2- İtalya
    Karışık takım: 1- Türkiye, 2- İtalya, 3- Irak

Organizasyonun yarın sona ereceği bildirildi.

Teknik Direktörden Önemli Açıklamalar

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine verdiği demeçte, organizasyonun sorunsuz devam ettiğini belirtti. Ergin, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen sporcuların bu sezon ilk kez açık havada ok atma ve antrenman yapma fırsatı bulduğunu vurguladı:

"Sıralama atışlarına çok güçlü, çok dominant başladık. Sporcularımız tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Şu anda her kategoride altın madalya için yarışacak sporcumuz bulunuyor. Avrupa'daki üstünlüğümüzü sürdürmek önemli; umarım bu sonuçlarla dünya çapında sporcularımızı zirveye taşımaya devam edeceğiz."

Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının üçüncü...

Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının üçüncü gününde klasik ve makaralı yay takım final atışları yapıldı.

Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının üçüncü...

Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının üçüncü gününde klasik ve makaralı yay takım final atışları yapıldı.

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