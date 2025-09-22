Türkiye 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 Gümüş, 2 Bronzla Tamamladı

Türkiye 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'ndan 1 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü

Milli güreşçiler, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 2 bronz madalyala tamamladı. Turnuva, erkekler serbest stil, kadınlar ve grekoromende gerçekleştirilen mücadelelerin ardından sona erdi.

Madalyalar ve sporcular

Nesrin Baş kadınlarda 72 kilo finalinde gümüş madalya elde etti. Türkiye'yi 50 kiloda temsil eden Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya maçında sakatlanmasına rağmen rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu; bu, Evin'in kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğü oldu. Grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden Ahmet Yılmaz da bronz madalya kazandı.

Turnuva genel görünümü

Grekoromen stilde şampiyon olan isimler arasında Vakhtang Lolua (Gürcistan) 55 kg, Aidos Sultangali (Kazakistan) 60 kg, Aytjan Khalmakhanov (Özbekistan) 63 kg, Saeid Morad Gholi Esmaeili (İran) 67 kg, Ulvu Ganizade (Azerbaycan) 72 kg, Malkhas Amoyan (Ermenistan) 77 kg, Gholamreza Javad Farokhisenjani (İran) 82 kg, Aleksandr Andreevitch Komarov (Sırbistan) 87 kg, Mohammadhadi Abdollah Saravi (İran) 97 kg ve Amin Mirzazadeh (İran) 130 kg yer aldı.

İran, grekoromende 4 dünya şampiyonu çıkararak takım sıralamasında 180 puanla zirvede yer aldı. Azerbaycan 89 puanla ikinci, Özbekistan 72 puanla üçüncü oldu.

Takım ve madalya tablosu

2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde yine İran, kadınlarda ise Japonya birincilik kupasının sahibi oldu. Organizasyonda Japonya 7 altın, 3 gümüş ve 3 bronz, İran ise 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Türkiye, jenerasyon değişiminin yaşandığı Milli Takımıyla turnuvayı 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı. 2023 Dünya Şampiyonası'nda ise Türkiye, olimpik sıkletlerin de yer aldığı organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanmıştı.

Gelecek takvim

Bir sonraki Dünya Güreş Şampiyonası 2026 yılında Bahreyn'de düzenlenecek.