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Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A Kategorisi 2. Etap Sona Erdi

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakaları Gölbaşı'nda tamamlandı. İşte sonuçlar.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 22:26
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A Kategorisi 2. Etap Sona Erdi

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A Kategorisi 2. Etap Tamamlandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası A kategorisi 2. etap müsabakaları başarıyla sona erdi. Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, bu önemli etkinlik, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan iddialı tesislerde gerçekleşti.

Final Maçının Detayları

Şampiyonanın final maçı ile birlikte tüm etap sonuçları belli oldu. Spor severler, nefes kesen mücadelelere tanıklık etti.

Sıralama ve Ödüller

Yapılan müsabakalar sonucunda sıralama şu şekilde oluştu:

  • 1. Ufuk Kapusız
  • 2. Tayfun Taşdemir
  • 3. Erkan Aktı
  • 3. Tolgahan Kiraz

Bu prestijli şampiyonada dereceye giren sporcuları kutluyoruz. Gözler, bir sonraki etapta!

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