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Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye, Antalya'daki Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda kadın ve erkek kategorilerinde çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:02
Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Türkiye, Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Antalya'da düzenlenen Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda grup maçlarını başarıyla tamamlayan Türkiye, hem kadın hem de erkek kategorilerinde çeyrek finale adını yazdırdı. Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonu'nun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde organize ettiği bu büyük etkinlikte, 20 ülkeden 500 sporcu mücadele ediyor.

Çeyrek Final Mücadeleleri Başlıyor

Grup aşamalarını ikinci sırada tamamlayan Türkiye erkek takımı, yarın Slovakya ile çeyrek finalde karşılaşacak. Türkiye kadın takımı ise grubu üçüncü sırada tamamladı ve çeyrek finaldeki rakibi yarın belirlenecek. Ayrıca, grup mücadelesinde üçüncü sırayı alarak çeyrek finale yükselemeyen Türkiye senyör takımı, yarın Rusya ile klasman maçında mücadele edecek.

Final Tarihleri

Avrupa Futgolf Şampiyonası, 13 Aralık Cuma günü fina yarışmaları ile son bulacak. Tüm gözler, Türkiye'nin gösterdiği başarıda!

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