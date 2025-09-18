Türkiye Basketbol Federasyonu: 2025-2026 sezonu gönüllülük başvuruları başladı

Basketbolseverlere yeni gönüllü fırsatları

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu organizasyonları için gönüllülük başvurularının başladığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre gönüllülük başvuruları 28 Şubat 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Başvurular, federasyonun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İlgilenen basketbolseverlerin belirtilen süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.