Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta Başladı: Maç Sonuçları Açıklandı

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Haftanın İlk Maçları

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftası, bugün iki önemli karşılaşma ile başladı. Ancak, Kapaklıspor ile iLab Basketbol arasında oynanması planlanan maç, yarın saat 16.00'ya ertelendi.

Bugünkü Maç Sonuçları

Bugün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:

Fenerbahçe Koleji Novotel - İstanbul Ankaspor : 81-58

- : Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - Esenler Erokspor: 108-110

Bu heyecan dolu maçlarla birlikte Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadelenin devam edeceği belirtildi.