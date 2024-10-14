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Türkiye Basketbol Ligi'ne İlkan Karaman'ın Adı Verildi

2024-2025 sezonu, hayatını kaybeden basketbolcu İlkan Karaman anısına düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:36
Türkiye Basketbol Ligi'ne İlkan Karaman'ın Adı Verildi

Türkiye Basketbol Ligi'nde Anma

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 2024-2025 sezonunun İlkan Karaman adıyla anılacağını resmi olarak duyurdu. Karaman, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Datça ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Federasyonun Açıklaması

TBF, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 2024-2025 sezonu, merhum milli basketbolcu İlkan Karaman anısına düzenlenecektir. Yönetim Kurulumuz, kalan haftaların '2024-2025 İlkan Karaman Sezonu' olarak geçmesini kararlaştırmıştır." ifadelerine yer verdi.

Başsağlığı Dileği

Federasyon, açıklamasında ayrıca, "Bu vesileyle İlkan Karaman'a Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

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