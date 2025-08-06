Türkiye Curling Takımları, 2026 Kış Olimpiyatları İçin Kota Mücadelesinde

Türkiye Curling Takımları, Olimpiyat Kota Mücadelesinde

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için hazırlıklarını sürdüren sporcuların hedefinin kürsü olduğunu belirtti. Şebin, Türkiye Kadın ve Erkek Curling takımlarının Ordu'daki kampında yoğun antrenmanlar yaptıklarını ifade etti.

Curling'de Başarı Dolu Bir Geçmiş

Federasyonun 9 yıl önce kurulduğuna dikkat çeken Şebin, Türkiye'nin kadın takımlarında dünya sıralamalarında 10. sırada yer aldığını belirterek, "Bu kadar kısa sürede bu başarıyı elde eden başka bir ülke olduğunu hatırlamıyorum. Bu, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Sporun Yaygınlaşması ve Gelecek Hedefleri

Curling sporunun Türkiye'de hızla yayıldığına vurgu yapan Şebin, mevcut 4 lig yerine daha kaliteli maçlar için 3 lig uygulamasına geçtiklerini ifade etti. Türkiye genelinde yaklaşık 100 kulüp ve bin 500 lisanslı sporcu ile birlikte 15 bin sporcuya ulaştıklarını belirtti.

Kota Müslakalarında Türkiye'nin Şansı

Kenan Şebin, Aralık ayında yapılacak kota müsabakalarında Türkiye'nin sektördeki en favori ülkelerden biri olduğunu belirtti. "Olimpiyatlara katılmak için şansımız devam ediyor; umarım bunu başarırız." dedi. Olimpiyat elemeleri sırasında kürsü hedefini de gündeme getiren Şebin, "Eğer katılmayı başarırız, tarih yazmak için yarışırız." şeklinde konuştu.

Olimpik Hedefler ve Antrenman Detayları

Curling Milli Takımı Antrenörü Bilal Ömer Çakır ise sporcuların Ordu kampında fitness salonunda güç ve kondisyon antrenmanları yaptıklarını ifade ederek, çok verimli bir kamp döneminde olduklarını aktardı. Çakır, "Hedefimiz kota yarışlarını geçerek olimpiyatlara katılmak." dedi.

İddialı Bir Hedef: Kış Olimpiyatları

Curling Kadın Milli Takımı Kaptanı Dilşat Yıldız da mücadelenin yoğun geçtiğini, rakiplerini yenecek kalibrede olduklarını belirtti. Ayrıca, Haydar Demirel, kamp sürecinin verimli geçtiğini kaydetti. Tüm takım olarak 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmak için büyük bir azimle çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye Kadın ve Erkek Curling takımları Ordu'da düzenlenen kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kadın ve Erkek Curling takımları Ordu'da düzenlenen kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, açıklamalarda bulundu.