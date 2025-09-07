Türkiye'de Spor Yatırımları Meyve Verdi: Tesisleşme ve Başarıda Rekor Artış

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 23 Yılda Spor Yatırımları Meyvesini Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de son 23 yılda yapılan planlı spor yatırımlarının ülke genelinde belirgin sonuçlar verdiğini açıkladı. DMM'nin değerlendirmesinde, devletin 2002'den bu yana genç nüfusun fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini önceleyen çok yönlü spor politikalarını sistemli şekilde hayata geçirdiği vurgulandı.

Tesisleşmede çıta yükseldi

Açıklamaya göre 2002'de Türkiye genelinde yalnızca 1.575 spor tesisi bulunurken, bu sayı 2025 itibarıyla 4.537'ye çıktı. Ayrıca belediyeler, kamu kurumları ve üniversiteler dahil toplamda 7.471 yeni spor tesisi kazandırıldı; 2.320 tesisin bakım-onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Tesis türlerindeki artışlar şu şekilde aktarıldı: futbol sahası sayısı 595'ten 1.365'e, havuz sayısı 46'dan 716'ya, atletizm pisti sayısı 12'den 68'e yükseldi. Spor salonu sayısı 372'den 904'e, gençlik merkezi sayısı ise 9'dan 560'a çıktı.

Toplumsal katılımı artıran projeler

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın”, “Okulda Spor”, “10 Bin Pota” ve “Herkes İçin Spor” gibi projelerle toplumun geniş kesimlerine ulaşıldığı belirtilerek, proje katılımcı sayısının 2002'de 302 bin iken 2025'te 3 milyonu aştığı ifade edildi. Sporun artık sadece şehir merkezlerinde değil, taşrada da gündelik yaşamın parçası haline geldiği vurgulandı.

Gençlik, kız sporcular ve yetenek taraması

Açıklamada, çocuklar ve kız sporcular açısından önemli bir ivme kaydedildiği; toplam sporcu sayısı (futbol hariç) 2002'de 278.047 iken 2025'te 17.6 milyon'a ulaştığı bildirildi. Faal lisans sayısı 205.955'ten 7.1 milyon'a, faal sporcu sayısı ise 18.674'ten 4.5 milyon'a yükseldiği aktarıldı.

Sadece 2024-2025 sezonunda 1.1 milyon öğrenci okul sporlarında aktif yer aldı; oyuncu sayısı 1.95 milyon'u geçti. Genç kızların spora katılımı son 10 yılda üç katı aşkın artış gösterdi. "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında bugüne kadar 9.1 milyon öğrenci tarandı; bunlardan 147 bini spor branşlarına yönlendirildi ve bu sayı içinde yaklaşık 16 bin engelli öğrenci yer aldı.

Uluslararası başarılar stratejinin sonucu

DMM, Türkiye'nin olimpik ve paralimpik branşlarda son yıllarda tarihinin en yüksek madalya sayılarına ulaştığını belirtti: 2021'de 4.418, 2022'de 6.492, 2023'te 8.450 ve 2024'te 9.747 madalya kazanıldığı kaydedildi. 2002'de yıllık uluslararası madalya sayısının 302 olduğu, bugün bu sayının on binlere çıktığı vurgulandı.

Açıklamada, okçulukta Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu, kadın voleybol milli takımının Avrupa şampiyonluğu ile güreş ve halterde elde edilen dünya derecelerinin altyapı, yetenek taraması ve destek sistemlerinin çalıştığının göstergesi olduğu ifade edildi.

Milli takımlar ve son dönem başarıları

A Milli Erkek Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Gürcistan'ı 3–2 yenerek gruba galibiyetle başladığı hatırlatıldı. A Milli Basketbol Takımı (12 Dev Adam) 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nu beşte beş yaparak lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldiği belirtildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı (Filenin Sultanları) ise 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ilk kez finale yükselerek tarihimizin ilk madalyasını gümüş olarak kazandı.

Altyapı, eğitim merkezleri ve destek mekanizmaları

Altyapıya yönelik yatırımlar Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM), Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) ve diğer programlarla sistematik biçimde yürütülüyor: 2002'de yalnızca 24 bin olan aktif sporcu sayısı bugün 4.5 milyonu aşmış; spor kulübü sayısı 6 bin'den bugün 25 bine yaklaşmıştır.

TOHM bünyesinde 25 merkezde 1.279 elit düzey sporcu, SEM'lerde 61 merkezde toplam 4.148 sporcu eğitim alıyor. Antrenör sayısı 351 bini aşmış, toplam spor elemanı belgesi sayısı 358 bin'e ulaşmıştır. Ayrıca 1.5 milyondan fazla sporcuya Sporcu Kartı düzenlenmiştir.

Amatör kulüplere ve sporcuya yönelik destek

Açıklamada, burslar, performans teşvikleri, ayni ve nakdi yardımlar ile sponsor programları sayesinde amatör kulüplerden kadın kulüplerine, engelli sporculardan köy takımlarına kadar geniş bir yelpazenin desteklendiği belirtildi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, federasyonlar ve yerel yönetimlerle koordineli yürütülen programların sürdürülebilirlik sağladığı ifade edildi.

Sonuç olarak DMM, Türkiye'nin son 20 yılda spora yaptığı kararlı ve planlı yatırımların artık altyapı, toplumsal katılım ve uluslararası başarı olarak karşılığını verdiğini; Türkiye'nin artık sporla yaşayan ve uluslararası alanda kalıcı aktör haline geldiğini vurguladı.