Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı 14. Sırada Tamamladı

Basketbol: FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son klasman karşılaşmasında İzlanda'ya 96-95 yenilerek turnuvayı 14. sırada tamamladı.
Müsabaka Detayları
Polonya'nın Gdynia şehrinde gerçekleştirilen mücadelede, Türkiye'nin genç yıldızları Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca sahaya ilk beş olarak çıktı.
Karşılaşmanın Seyri
İlk yarıyı 38-36 önde kapatan millî takım, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında üstünlüğünü koruyamadı ve 96-95'lik sonuçla parkeden mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 14. sırada tamamlayarak turnuvayı sonlandırdı.