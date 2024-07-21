Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı 14. Sırada Tamamladı

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 96-95 mağlup oldu ve organizasyonu 14. sırada tamamladı.