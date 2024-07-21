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Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı 14. Sırada Tamamladı

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 96-95 mağlup oldu ve organizasyonu 14. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 19:34
Türkiye, FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı 14. Sırada Tamamladı

Basketbol: FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, son klasman karşılaşmasında İzlanda'ya 96-95 yenilerek turnuvayı 14. sırada tamamladı.

Müsabaka Detayları

Polonya'nın Gdynia şehrinde gerçekleştirilen mücadelede, Türkiye'nin genç yıldızları Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca sahaya ilk beş olarak çıktı.

Karşılaşmanın Seyri

İlk yarıyı 38-36 önde kapatan millî takım, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında üstünlüğünü koruyamadı ve 96-95'lik sonuçla parkeden mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 14. sırada tamamlayarak turnuvayı sonlandırdı.

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