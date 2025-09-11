Türkiye Golf Milli Takımı Romanya Amatör Açık'ta

Türkiye Golf Milli Takımı Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda
Turnuva Detayları
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Theodora Golf Kulübü'nde yarın başlayacak ve 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
Avrupa Golf Birliği takviminde yer alan turnuvada, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta ve Almanya'dan toplam 85 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.
Milli Takım Kadrosu
Kadınlarda: Sude Bay, İrem Demir, Selen Sedar ve Erin Neva Yeniçelik
Erkeklerde: İbrahim Tarık Aslan, Sarp Saraçoğlu, Rüzgar Dengiz ve Berk İpeker