Türkiye Golf Milli Takımı Romanya Amatör Açık'ta

Türkiye Golf Milli Takımı, Theodora Golf Kulübü'nde düzenlenecek Romanya Amatör Açık Turnuvası'nda 85 sporcu arasında yarışacak; turnuva 14 Eylül Pazar sona erecek.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 20:50
Turnuva Detayları

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, Theodora Golf Kulübü'nde yarın başlayacak ve 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Avrupa Golf Birliği takviminde yer alan turnuvada, Türkiye, Romanya, Bulgaristan, İran, İspanya, İngiltere, ABD, Malta ve Almanya'dan toplam 85 sporcu şampiyonluk mücadelesi verecek.

Milli Takım Kadrosu

Kadınlarda: Sude Bay, İrem Demir, Selen Sedar ve Erin Neva Yeniçelik

Erkeklerde: İbrahim Tarık Aslan, Sarp Saraçoğlu, Rüzgar Dengiz ve Berk İpeker

