Türkiye-Gürcistan Maçı: Sagnol'dan İddialı Mesaj

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, Kocaeli Stadyumu'nda Türkiye maçı öncesi amaçlarının büyük olduğunu ve bunu yarın kanıtlayacaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 22:57
Türkiye-Gürcistan Maçı: Sagnol'dan İddialı Mesaj

Türkiye-Gürcistan mücadelesine Sagnol'dan iddialı mesaj

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan Milli Takımı'nda teknik direktör Willy Sagnol, Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Sagnol'un açıklamaları

İlk karşılaşmada kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak sonunun iyi olduğunu belirten Sagnol, "Biz hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyüktür ve biz bunu yarın kanıtlayacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "Gürcistan’ın daha önce yaptığı resmi maçlarda Türkiye'ye karşı galibiyeti yok. Yarın kazanmanız halinde bu sürpriz olarak görülebilir mi?" şeklindeki sorusuna Sagnol, "Hayatta her şeyin ilk olur. İlk kez gerçekleşir ve bu istisna olur. Neden olmasın. Bazı istisnai başarılarımız mevcuttur. Biz bunun beklentisindeyiz ve yarın başaracağız." ifadeleriyle yanıt verdi.

Oyuncudan kararlı mesaj

Gürcü orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili de Türkiye'nin güçlü bir ekip olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'yle oynamak kolay değil. Biz bunun için birtakım hazırlıklar yapıyoruz. Galibiyet için tüm gücümüzü, çabamızı göstereceğiz." diye konuştu.

Willy Sagnol ve Anzor Mekvabishvili'nin açıklamaları, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesi Gürcistan cephesinin iddiasını ve kararlılığını ortaya koydu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek A Milli...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella (fotoğrafta) ile Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın yapılacağı Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek A Milli...

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Gürcistan Maçı: Sagnol'dan İddialı Mesaj
2
Korgan Kaymakamı Kerem Tuncer, 1. Amatör Lig'de Korgan Belediyespor Formasıyla
3
Esenler Erokspor, Glint Manisa'yı Deplasmanda 95-75 Yendi
4
Gaziantep FK, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Gürcistan, Türkiye maçı hazırlıklarını Kocaeli'de tamamladı
6
Beşiktaş'tan Afyonkarahisar'da Öğrencilere Forma ve Spor Malzemesi
7
Eyüpspor, Orhan Ak ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL