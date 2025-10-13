Türkiye-Gürcistan Maçı: Sagnol'dan İddialı Mesaj

Türkiye-Gürcistan mücadelesine Sagnol'dan iddialı mesaj

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye ile karşılaşacak Gürcistan Milli Takımı'nda teknik direktör Willy Sagnol, Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında hedeflerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Sagnol'un açıklamaları

İlk karşılaşmada kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak sonunun iyi olduğunu belirten Sagnol, "Biz hayal etmiyoruz. Amacımız ve beklentimiz büyüktür ve biz bunu yarın kanıtlayacağız." dedi.

Bir gazetecinin, "Gürcistan’ın daha önce yaptığı resmi maçlarda Türkiye'ye karşı galibiyeti yok. Yarın kazanmanız halinde bu sürpriz olarak görülebilir mi?" şeklindeki sorusuna Sagnol, "Hayatta her şeyin ilk olur. İlk kez gerçekleşir ve bu istisna olur. Neden olmasın. Bazı istisnai başarılarımız mevcuttur. Biz bunun beklentisindeyiz ve yarın başaracağız." ifadeleriyle yanıt verdi.

Oyuncudan kararlı mesaj

Gürcü orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili de Türkiye'nin güçlü bir ekip olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'yle oynamak kolay değil. Biz bunun için birtakım hazırlıklar yapıyoruz. Galibiyet için tüm gücümüzü, çabamızı göstereceğiz." diye konuştu.

Willy Sagnol ve Anzor Mekvabishvili'nin açıklamaları, Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak kritik maç öncesi Gürcistan cephesinin iddiasını ve kararlılığını ortaya koydu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella (fotoğrafta) ile Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maçın yapılacağı Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.