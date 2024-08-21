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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan Paris 2024 Değerlendirmesi

Başkan Eroğlu, Paris 2024'teki güreş performansını yeterli bulmadı ve ders çıkarmamız gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:55
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan Paris 2024 Değerlendirmesi

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'ndan Açıklamalar

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, alınan sonuçların Türk güreşi için tatmin edici olmadığını ifade etti.

Olimpiyat Performansı Üzerine Düşünceler

Eroğlu, Emirgan Sütiş'te basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı etkinliğinde, "Olimpiyatlarda elde ettiğimiz 2 bronz madalya bizi son derece mutlu etmedi. Gelecekte daha iyi bir performans sergilemek için öğretici derslere ihtiyacımız var" dedi.

Türk Güreşinin Geleceği

Eroğlu, Türk güreşinin olimpiyatlarda 111 madalya kazandığını ve bunun 66’sının güreş branşından geldiğine dikkat çekti. "Paris 2024'te 8 madalya kazandık. Güreşte ise yalnızca 2 bronz madalya alabildik. Taha Akgül’ün karşılaştığı talihsiz olaylar ve motivasyon eksiklikleri bizi düşündürüyor" şeklinde konuştu.

Teknik Adam Sıkıntısı ve Çözüm Önerileri

Başkan, teknik adam sıkıntısının Türk güreşinin en büyük eksikliklerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) istenen düzeyde olmadığına vurgu yaptı. "TOHM'larda 1500 sporcumuz var, ama bu sporlardan olimpiyatlara katılan nitelikli bir güreşçi çıkmadı. En kaliteli antrenörleri bu merkezlere yerleştirmek şart" dedi.

Geleceğe Dönük Planlar

Eroğlu, 2021'de göreve geldiğinden bu yana önemli adımlar attıklarını belirterek, "Yatırım yaptığımız sporcularla 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları için hazırlık yapacağız. Bizim tek hedefimiz, Türk güreşini uluslararası alanda daha ileri taşımak" ifadelerini kullandı.

Son olarak, başkan Eroğlu, "Yolumuza devam etmek istiyoruz. Borçlarımıza rağmen güreş sporunun gelişimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Emirgan Sütiş'te basın mensuplarıyla...

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Emirgan Sütiş'te basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği kahvaltı organizasyonunda Paris 2024'ü değerlendirdi.

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