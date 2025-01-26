Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu üyelerini duyurdu. Kurulun yeni üyeleri, federasyonun resmi açıklamasıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Merkez Hakem Kurulu Üyeleri

Yeni kuruldaki isimler şu şekilde sıralandı:

Gürhan Yücel - Başkan

- Başkan Mehmet Tuncer - Başkan vekili

- Başkan vekili Levent Şen

Yusuf Sadri Kishalı

Tarık Erdem

Serkan Topbaş - Sekreter

- Sekreter Abdullah Polat

Başkan Danışmanı

Federasyonda ayrıca Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, başkan danışmanı ve hakem işleri koordinatörü olarak görev alacak.

Türk güreşinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla görev yapacak olan Merkez Hakem Kurulu, yeni döneme hazırlanıyor.