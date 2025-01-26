Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu üyelerini duyurdu. Kurulun yeni üyeleri, federasyonun resmi açıklamasıyla kamuoyuna tanıtıldı.
Merkez Hakem Kurulu Üyeleri
Yeni kuruldaki isimler şu şekilde sıralandı:
- Gürhan Yücel - Başkan
- Mehmet Tuncer - Başkan vekili
- Levent Şen
- Yusuf Sadri Kishalı
- Tarık Erdem
- Serkan Topbaş - Sekreter
- Abdullah Polat
Başkan Danışmanı
Federasyonda ayrıca Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, başkan danışmanı ve hakem işleri koordinatörü olarak görev alacak.
Türk güreşinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla görev yapacak olan Merkez Hakem Kurulu, yeni döneme hazırlanıyor.