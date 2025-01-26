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Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu üyeleri açıklandı. İşte yeni kadro ve görev dağılımı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:07
Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Belli Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu üyelerini duyurdu. Kurulun yeni üyeleri, federasyonun resmi açıklamasıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Merkez Hakem Kurulu Üyeleri

Yeni kuruldaki isimler şu şekilde sıralandı:

  • Gürhan Yücel - Başkan
  • Mehmet Tuncer - Başkan vekili
  • Levent Şen
  • Yusuf Sadri Kishalı
  • Tarık Erdem
  • Serkan Topbaş - Sekreter
  • Abdullah Polat

Başkan Danışmanı

Federasyonda ayrıca Prof. Dr. İbrahim Cicioğlu, başkan danışmanı ve hakem işleri koordinatörü olarak görev alacak.

Türk güreşinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla görev yapacak olan Merkez Hakem Kurulu, yeni döneme hazırlanıyor.

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