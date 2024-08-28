Türkiye Halter Şampiyonası Konya'da Düzenleniyor

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Konya'da

Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, 12-15 Eylül tarihleri arasında Konya'da yapılacak. Türkiye Halter Federasyonu, organizasyonun detaylarını açıkladı.

Şampiyona Detayları

Halter severler, bu önemli etkinlikte kadınlar ve erkekler kategorilerinde yeteneklerini sergileyecek. Şampiyonanın düzenleneceği yer ise Karatay Spor ve Kongre Merkezi.

Teknik Toplantı Bilgisi

Etkinliğin teknik toplantısı 11 Eylül tarihinde aynı mekanda gerçekleştirilecek. Tüm sporcular ve teknik ekiplerin katılması beklenen bu toplantıda şampiyonanın kuralları ve detayları paylaşılacak.