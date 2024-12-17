Türkiye Kayak Federasyonu, Dünya Sıralamasında İlk 30 Hedefliyor

Türkiye Kayak Federasyonu, Hedef Büyüttü

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayak ve kayaklı koşuda yetişen sporcularla birlikte, dünya sıralamasında ilk 25-30 içerisinde yer almayı hedeflediklerini açıkladı. Oto, bu hedefe ulaşmak için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Fatih Arda İpcioğlu kayakla atlamada 20. oldu. Bu başarıyı alp disiplini, snowboard, kayaklı koşu ve biatlonda da tekrarlamak istiyoruz," dedi.

Kayak Sezonu Palandöken'de Başladı

Kayıtlı milli sporcuların çalışmalarını yerinde incelemek için Erzurum'da bulunan Oto, kayak sezonunun başladığı Palandöken Kayak Merkezi'nde önemli değerlendirmelerde bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 AŞ'nin kayak sporuna verdiği destekten bahseden Oto, ocak ayında düzenlenecek organizasyonlarla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Ay sonuna kadar snowboard, kayaklı koşu ve biatlonda tüm milli takım seçmelerimizi tamamlayacağız. Şubat ayında Gürcistan'da Avrupa Gençler Şampiyonası yapılacak. 8 sporcu ile katılmayı planlıyoruz. Ayrıca, 5 Ocak'ta Erzurum'da yapılacak Snowboard Alp Disiplini Çocuk Kupası bizim için oldukça önemli. Bu organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz."

Erzurum 2025 Hazırlıkları

Oto, Erzurum'un 2025 yılı 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' seçilmesi için hazırlıkların sürdüğünü vurguladı. "Malzeme ve kar konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Erzurum, daha önce birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı ve bu alışkanlığı sürdürmeye odaklıyız," dedi.

Kayak Sporunu Yaygınlaştırma Çabaları

Kayak sporunu ülke genelinde yaymayı amaçladıklarını belirten Oto, "Geçen yıl Hakkari, önceki yıl Bingöl ve Yüksekova'da yarışmalar düzenledik. Bu yıl da Bitlis'e gitmeyi planlıyoruz," şeklinde konuştu. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok organizasyon yaptıklarını belirten Oto, kulüplerin büyük çaba harcadığını ve bu sayede sporcuların milli takıma kazandırıldığını anlattı.

Dünya Sıralamasında İlk 30 Hedefi

Oto, kayaklı koşuda dört sporcunun Norveç'te kamp yaptığını, uluslararası yarışlara katılım için iyi bir hazırlık süreci geçirildiğini belirtti. "Amacımız dünya sıralamasında ilk 30'a girmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Ayrıca, Kayakla Atlama Milli Takımı sporcuları hakkında da bilgi verdi: "Onlar da yatırımların karşılığını almaya çalışıyor. İleride podyumda yer alacaklarına inanıyorum."

Ali Oto, Erzurum'daki atlama kulelerinin sorunlarına da değinerek, yaz aylarında bu sorunların çözüleceğini umduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye'nin kayaktaki başarısını artırmak ve dünya sıralamasında ilk 25-30'lara girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye'nin kayaktaki başarısını artırmak ve dünya sıralamasında ilk 25-30'lara girmek için çalışmalarını sürdürüyor.