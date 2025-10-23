Türkiye, Kaykay ve Tekerlekli Patende 2028 Los Angeles Hedefi

Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, son bir yılda federasyonun yürüttüğü çalışmalar sayesinde kaykay ve tekerlekli patene ilginin arttığını ve önemli adımlar atıldığını söyledi. Karaman'da bir organizasyon için bulunan Yıldız, hedeflerinin ulusal düzeyde altyapıyı güçlendirip uluslararası başarı kazanmak olduğunu vurguladı.

Altyapı, Kulüp ve Faaliyet Artışı

Yıldız, göreve geldikleri bir yıllık süreçte 58 faaliyet düzenlediklerini ve tekerlekli paten ile kaykay kulüp sayısını 22'den 128'e çıkardıklarını belirtti. Karaman'da yapılan uluslararası standartlara sahip tekerlekli paten pistinin diğer illere örnek olduğunu söyledi.

Federasyonun il temsilciliklerinde de ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yıldız, şu anda 79 ilimizde il temsilciliği oluşturduklarını ve hakem sayısında ciddi artış sağlandığını aktardı. Ancak Yıldız, en büyük eksikliğin antrenör olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "İl bazında, kulüpler bazında ciddi talep var. Şu anda 79 ilimizde il temsilciliğimizi oluşturduk. Hakem sayımızda ciddi oranda artış sağlandı. Şu anda en büyük açığımız antrenör eksikliği. Çocuk pateni giyiyor ama bunları eğitecek ve doğru biçimde çalıştıracak eğiticilerimiz yok."

Antrenör Eğitimi ve Tesisleşme

Yıldız, antrenör açığını kapatmak için eğitim planları yaptıklarını, önümüzdeki günlerde ikinci kademe antrenör seviyesini artırmak amacıyla kurs açacaklarını belirtti. Ayrıca çocukları yarışma alanlarına çekebilmek için belediyeler ve özel kuruluşlarla görüşerek paten pistleri inşa edilmesini talep ettiklerini söyledi: "Bu vesileyle belediyeler ve özel kuruluşlarımızla görüşerek paten pistlerinin yapılmasını talep ediyoruz."

Uluslararası Hedefler ve Katılımlar

Kaykay ve patenin bazı üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde seçmeli dersler arasında yer almaya başladığını vurgulayan Yıldız, bu gelişmelerin branşların büyümesi için kritik önemde olduğunu kaydetti. Karaman'da kasım ayında antrenör ve sporcular için kamp düzenleyeceklerini söyledi.

Yıldız, federasyonun asıl amaçlarının Türkiye'nin adını uluslararası arenada duyurmak olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Sporcularımızla kaykay branşında Japonya'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağız. Yine 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına kota alarak kaykay sporcularımızı götürmek istiyoruz. Kaykayı olimpiyatlarda da kota mücadelesi veren bir branş haline getirmek istiyoruz. Patende de geçtiğimiz ay Çin'de yapılan dünya şampiyonasına temsilen 3 sporcuyla katıldık. Ülkelerin potansiyellerini ve kalitelerini gördük. Birkaç sene sonra biz de o ülkelerle boy ölçüşecek seviyeye geleceğiz. Hazırlık çalışmalarımızı yapıp, bundan sonra yapılacak yarışmalara daha ciddi boyutta iştirak ederek başarılar kazanmayı arzu ediyoruz. Dünya çapında üst düzey ses getiren patencilerimizin olmasını arzu ediyorum."

