Türkiye Kupası: 16 Eylül 2. Tur Hakemleri Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 16 Eylül Salı oynanacak maçların hakemleri TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:47
Türkiye Kupası 2. Tur Hakem Atamaları (16 Eylül)

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda 16 Eylül Salı günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıkladı.

Maç Programı ve Görev Alacak Hakemler

13.30 Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: Ertuğrul Kösterelioğlu

14.30 Kahta 02-Adana Demirspor: Burak Demirkıran

14.30 Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: Alp Tanırgan

15.00 Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: Kadir Demir

15.00 Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: Mertcan Erölmez

15.00 Kestel Çilekspor-Fethiyespor: Ceyhun Elmas

15.30 Kırıkkale FK-Manisa FK: Yusuf Adnan Kendirciler

18.00 Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK: Süleyman Bahadır

19.00 İzmir Çoruhlu FK-ISBAŞ Isparta 32 SK: Levent Buğra Vartemel

20.30 Atakaş Hatayspor-Erciyes 38: Hakan Ülker

