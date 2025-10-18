Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları - Alanya'da Abay ve Yakışır zirvede

Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da devam ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar zorlu parkurda ter döktü.

Yarış rotası ve kategoriler

Yarışların ikinci gününde 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde sporcular, Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi ile Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi arasındaki parkurda pedal çevirdi.

Dereceler

Büyük Erkekler: Burak Abay birinci, Muhammed Erkan ikinci, Ferhat Emişçi üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar: Reyhan Yakışır birinciliği, Sevim Gerçek ikinciliği, Fatmanur Doğan da üçüncülüğü elde etti.

19 Yaş Altı Erkekler: Göktürk Yüzerler birincilik, Haktan Ramazan Sayan ikincilik, Berkay Şahin de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Takımlar Kategorisi: Birinciliği Spor Toto Spor Kulübü, ikinciliği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Konya Gelişim Spor Kulübü elde etti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

