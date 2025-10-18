Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları - Alanya'da Abay ve Yakışır zirvede

Alanya'da düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda büyük erkeklerde Burak Abay, büyük kadınlarda Reyhan Yakışır birinci oldu.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 19:22
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları - Alanya'da Abay ve Yakışır zirvede

Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Alanya'da devam ediyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde yarışmacılar zorlu parkurda ter döktü.

Yarış rotası ve kategoriler

Yarışların ikinci gününde 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde sporcular, Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi ile Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi arasındaki parkurda pedal çevirdi.

Dereceler

Büyük Erkekler: Burak Abay birinci, Muhammed Erkan ikinci, Ferhat Emişçi üçüncü oldu.

Büyük Kadınlar: Reyhan Yakışır birinciliği, Sevim Gerçek ikinciliği, Fatmanur Doğan da üçüncülüğü elde etti.

19 Yaş Altı Erkekler: Göktürk Yüzerler birincilik, Haktan Ramazan Sayan ikincilik, Berkay Şahin de üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Takımlar Kategorisi: Birinciliği Spor Toto Spor Kulübü, ikinciliği Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Konya Gelişim Spor Kulübü elde etti.

Organizasyon, yarın sona erecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7....

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor. Yarışların ikinci gününde 19 yaş altı ve büyükler kategorilerinde sporcular, Alanya ilçesine bağlı Yeşilöz Mahallesi ile Gazipaşa ilçesine bağlı Güney Mahallesi arasındaki parkurda pedal çevirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 7....

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Rize'ye Coşkuyla Uğurlandı
2
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Twente Maçı Değerlendirmesi
3
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor
4
Türkiye Kupası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları - Alanya'da Abay ve Yakışır zirvede
5
Nilüfer Belediyespor 31-23 Hafnarfjördur | EHF Erkekler Avrupa Kupası
6
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi 86-70 Yendi

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)