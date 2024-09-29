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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Yeni Başkanı: Serhat Aydın

Serhat Aydın, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun başkanlık görevine seçildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:22
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun Yeni Başkanı: Serhat Aydın

Serhat Aydın, Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Mali Genel Kurulu'nda önemli bir değişime imza attı. Serhat Aydın, bu kongrede federasyonun yeni başkanı seçildi.

Seçim Süreci ve Sonuçlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konferans salonunda yapılan kongrede, Serhat Aydın tek aday olarak yer aldı. Federasyona bağlı 118 delegeden 114'ü oy verme işlemi için hazır bulundu. Aydın, 113 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu, yalnızca 1 oy geçersiz sayıldı.

Aydın'ın Teşekkür Konuşması

Seçim sonuçlarının ardından bir konuşma yapan Aydın, "Aldığımız bu önemli bayrağı büyük özveriyle taşıyacağız. Modern pentatlonu dünyadaki iyi ülkelerin seviyesine çıkartmak için çalışacağız." dedi.

Yeni Yönetim Kurulu

Serhat Aydın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

  • Büşra Aydın
  • Kazım Şahin
  • Recep Temel
  • Mehmet Alp Taş
  • Ümit Ozan
  • Mustafa Bilgiç
  • Erdal Yüksel
  • Tekin Polat
  • İbrahim Aydınlı
  • Ömer Pınarlı

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