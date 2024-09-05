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Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki Madalya Başarısı

Türkiye, Paris 2024'te 20 madalya ile tarihinin en başarılı Paralimpik Oyunlarını yaşıyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:22
Türkiye'nin Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki Madalya Başarısı

Türkiye'nin Paralimpik Oyunlarındaki Başarıları

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları, Türkiye için tarihi bir başarıya sahne oluyor. Ülkemiz, dokuzuncu günde toplamda 7 madalya kazanarak genel madalya sayısını 20'ye çıkardı.

Öne Çıkan Madalya Kazanımları

Türkiye, Paris 2024 oyunları boyunca toplamda 3 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya elde etti. Bugün oynanan müsabakalarda, Golbol Kadın Milli Takımı altın madalya kazanırken, para okçulukta Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu ikilisi, para masa tenisinde Kübra Korkut, para halterde ise Besra Duman gümüş madalya aldı. Para judoda Ecem Taşım Çavdar ve Cahide Eke ile para masa tenisinde Ebru Acer ise bronz madalyaya ulaşan isimler oldu.

Genel Sıralama Durumu

Bu madalyalarla Türkiye, oyunlarda en fazla madalya kazanan 15. ülke konumuna geldi. Genel madalya sıralamasında ise 25. sırada yer alıyor. Tokyo 2020'deki madalya sayısını geçerek büyük bir başarıya imza atan Türkiye, Paris 2024'teki performansıyla da göz doldurdu.

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