Türkiye Offroad Şampiyonası'nın Şampiyonu Kahramanmaraş'ta Belirlendi

Türkiye Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Tamamlandı

Petlas Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen final yarışı, Kapıçam Tabiat Parkı'nda yapıldı.

Yarışın Kazananları Belli Oldu

Bu yılki organizasyona, Türkiye'nin dört bir yanından 19 araç ve 38 sporcu katıldı. Genel klasmanda Mehmet Demirel ve Fattah Yiğit birinci olarak zirveye yerleşti. İkinciliği, Ramazan Karaçelik ve Caner Bal elde ederken, Ergün Çirkin ve Batukan Korkut ise üçüncü sırayı kaptı.

SSV Sınıfında Dereceye Girenler

SSV sınıfında ise yine Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinciliği, Ergün Çirkin ve Batukan Korkut ikinciliği, Ulaş Özden ve Çiğdem Özden ise üçüncülüğü elde etti.

Ödül Töreni Yapıldı

Dereceye giren sporculara ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi. Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Başkanı Sefa Güzelbulut, organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Petlas Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı. Dereceye girenlerin ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.

Petlas Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayak yarışları, Kahramanmaraş'ta tamamlandı. Dereceye girenlerin ödülleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.