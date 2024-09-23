Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan Paris 2024 Değerlendirmesi

Abdullah Topaloğlu, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı olarak, Paris 2024 Olimpiyatları'nı değerlendirdi ve başarılarla dolu bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın Başarısı

Topaloğlu, erkek olimpik takımın bronz madalya almasının Türk okçuluğunda bir ilki temsil ettiğini vurguladı. "Bu madalya, okçulukta bugüne kadar kazanılan ilk takım madalyasıdır. Genç takımımız umudumuzu artırıyor ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda daha büyük başarılar elde edeceğinden eminiz.' diye ekledi.

Mete Gazoz'un Rolü

Tokyo 2020'deki şampiyonluğu ile dikkat çeken Mete Gazoz'un Paris 2024 sürecindeki baskı altında olduğunu ifade eden Topaloğlu, "Mete, takım arkadaşlarına önderlik etme sorumluluğunu başarıyla taşımıştır. 2028'de tekrar sahada olacak ve deneyimi ile gurur kaynağı olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Yeni Hedefler ve Stratejik Plan

Başkan Topaloğlu, Los Angeles 2028 Olimpiyatları için dört yıllık bir stratejik planın devreye gireceğini belirtti. "Kasım 2024'te olimpik hazırlıklara başlayacağız. Amacımız, sporcuların sayısını artırmak ve mevcut sporcuların deneyimlerini geliştirmek." dedi. 2028 Olimpiyatları için hazırlıklarla birlikte Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda yer alacaklarını ifade etti.

Topaloğlu, "Her zaman olduğu gibi işimizi ciddiye alarak, Türkiye'ye birçok altın ve diğer renklerde madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı değerlendirdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı değerlendirdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nı değerlendirdi.