Türkiye Oryantiring Şampiyonası Edirne'de Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Edirne'de: 1. Kademe ve Bayrak Yarışları Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de start aldı. Organizasyonun açılışı 1044 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Sporcular, tarihi alandaki parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışlar, hem profesyonel hem de amatör sporcuların yoğun ilgisini çekti.

Organizasyon Detayları

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcular katılıyor. Federasyon Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine şampiyonadaki ilk yarışların Edirne'de yapıldığını bildirdi.

Yarış Takvimi

Şampiyona, bugün kent merkezinde bayrak yarışı ile başladı. Programda yer alan diğer etkinlikler şöyle:

Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yarın orman yarışı düzenlenecek. Son olarak ise merkezde sürat koşusu gerçekleşecek. Organizasyon, Pazar günü yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun startı, 1044 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı'nda verildi.