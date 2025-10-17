Türkiye Oryantiring Şampiyonası Edirne'de Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, 1044 sporcunun katılımıyla Edirne'de başladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:03
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Edirne'de Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Edirne'de: 1. Kademe ve Bayrak Yarışları Başladı

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de start aldı. Organizasyonun açılışı 1044 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Sporcular, tarihi alandaki parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışlar, hem profesyonel hem de amatör sporcuların yoğun ilgisini çekti.

Organizasyon Detayları

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona 26 ildeki 79 kulüpten sporcular katılıyor. Federasyon Başkanı Atilla Güler, AA muhabirine şampiyonadaki ilk yarışların Edirne'de yapıldığını bildirdi.

Yarış Takvimi

Şampiyona, bugün kent merkezinde bayrak yarışı ile başladı. Programda yer alan diğer etkinlikler şöyle:

Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yarın orman yarışı düzenlenecek. Son olarak ise merkezde sürat koşusu gerçekleşecek. Organizasyon, Pazar günü yapılacak madalya töreniyle sona erecek.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de...

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de başladı. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun startı, 1044 sporcunun katılımıyla Selimiye Meydanı'nda verildi.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehit Dilay ve Cem Kerman 1. Kademe ve Bayrak Yarışları, Edirne'de...

İLGİLİ HABERLER

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Edirne'de Başladı
2
Antalyaspor, 19 Ekim'de Gaziantep FK Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Karaman'da Başladı: Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası
4
Eski Futbolcular Manavgat'ta Buluştu: 15. International Masters Cup
5
Çaykur Rizespor Kocaelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı
6
Trendyol Süper Lig: 213 Transferin 149'u Yurt Dışından Geldi

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği