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Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya kazananlar belli oldu. 122 sporcu mücadele etti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 19:46
Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Ankara'da Para Masa Tenisi Coşkusu

Ankara'da, Altındağ Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, sporcuların kararlılık ve azimle dolup taştığı anlara sahne oldu. 37'si kadın, 85'i erkek olmak üzere toplamda 122 sporcu bu prestijli organizasyonda ter döktü.

Şampiyonlar Belli Oldu

Farklı kategorilerde yarışan sporcular arasından öne çıkan şampiyonlar şu şekilde belirlendi:

Tek Erkekler

  • Naci Yenier (sınıf 2)
  • Mikail Aydın (sınıf 3)
  • Abdullah Öztürk (sınıf 4)
  • Ali Öztürk (sınıf 5)
  • Arslan Karataş (sınıf 6)
  • Sinan Salman (sınıf 7)
  • Mert Çalışkan (sınıf 8)
  • Kerim Özay (sınıf 9)
  • Yağız Engin (sınıf 10)

Tek Kadınlar

  • Hatice Duman (sınıf 3)
  • İrem Oluk (sınıf 4)
  • Kübra Dedeoğlu (sınıf 5)
  • Kübra Korkut (sınıf 6-7)
  • Miase Eslem Özlem (sınıf 8)
  • Neslihan Kavas (sınıf 9-10)

Çift Erkekler

  • Abdullah Öztürk/Nesim Turan (sınıf 8)
  • Arif Arslantürk/Arslan Karataş (sınıf 14)
  • Yağız Engin/Kerim Kerimoğlu (sınıf 18)

Çift Kadınlar

  • İrem Oluk-Nergiz Altıntaş (sınıf 10)
  • Kübra Korkut-Neslihan Kavas (sınıf 20)

Karışık Çiftler

  • Nergiz Altıntaş-Abdullah Öztürk (sınıf 10)
  • Yağmur Yiğit-Tahir Efe Şahin (sınıf 14)
  • Binnur Yalçınkaya-Yağız Engin (sınıf 20)

Türkiye Para Masa Tenisi Şampiyonası, sporun birleştirici gücünü bir kez daha göstermiştir. Tüm sporcuları ve kazananları kutluyoruz!

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